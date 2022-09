"Mbappé potrebbe liberarsi nel 2024"

PARIGI (Francia) - Il 21 maggio 2022 il Paris Saint-Germain annunciava il rinnovo del contratto di Kylian Mbappé fino al 30 giugno 2025 ma situazione potrebbe cambiare radicalmente. Il quotidiano francese L'Equipe riporta che l'attaccante della nazionale avrebbe infatti firmato per due stagioni (fino al 2024) con la terza in opzione che verrebbe esercitata solamente con il consenso del giocatore. Il meccanismo di questo 2+1 garantirebbe a Mbappé uno strumento in più per fare pressione sui suoi dirigenti del club parigino.