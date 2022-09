Barcellona, ufficiale: Gavi rinnova fino al 2026. Clausola da un miliardo

Ora è ufficiale: Pablo Gavi ha prolungato il suo contratto con il Barcellona fino al 30 giugno 2026. L’ufficialità è arrivata dal sito ufficiale del club blaugrana, che ha annunciato un evento al Camp Nou per festeggiare il rinnovo del gioiellino classe 2004. Il contratto prevede una clausola rescissoria fissata a un miliardo di euro, a dimostrazione di quanto il club sia determinato a non lasciarselo scappare così facilmente. Arrivato al Barcellona nella stagione 2015/2016 dopo due anni al Real Betis, Gavi ha fatto il suo esordio in prima squadra nell’agosto del 2021 con Koeman, in Liga contro il Getafe, a soli 17 anni e 24 giorni. Il suo primo gol è stato messo a segno a dicembre 2021 nel successo per 3-2 in campionato contro l’Elche, diventando il terzo marcatore più giovane nella storia del club. Ad oggi, tra la gestione Koeman e quella attuale di Xavi, ha raggiunto in totale 57 presenze e due gol. Inoltre, è già un punto fermo nella Spagna di Luis Enrique, con cui vanta 10 presenze e una rete.