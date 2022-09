"Keylor Navas offerto all'Olympiacos, trattativa in corso"

"Navas offerto all'Olympiacos, si tratta"

Il mercato ellenico terminerà entro la serata di oggi, e i due club stanno accelerando le trattative per chiudere in tempo l'operazione: l'Olympiacos vuole che gran parte dello stipendio dell'estremo difensore (15 milioni di euro a stagione) sia pagato dai campioni di Francia. Navas, per lungo tempo nel mirino del Napoli, che in estate era stato molto vicino ad ingaggiarlo, nel club del Pireo ritroverebbe gli ex compagni di squadra del Real Madrid James Rodriguez e Marcelo. Non è ancora nota la volontà del portiere, che deve decidere in brevissimo tempo.