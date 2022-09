Ramsey: "Il mio passaggio alla Juve? Non fu una questione di soldi"

Il centrocampista gallese ha quindi proseguito: "Con Emery successe di tutto, tante cose cambiarono e non me ne andai certo per una questione di soldi. Detto questo, anche se non ho mai ricevuto spiegazioni sull'accaduto, non posso avere brutte parole o risentimento per i Gunners. Sono sempre una parte importante della mia vita, li segui ancora e sono felice che stiano andando bene in questa stagione di Premier League. Amo sempre l'Arsenal, è la squadra per cui tifo e questo non cambierà mai".