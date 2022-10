Atletico Madrid, ufficiale: riscattato Griezmann dal Barcellona

MADRID (Spagna) - Antoine Griezmann diventa ufficialmente un giocatore dell' Atletico Madrid e al contempo prolunga di altre tre stagioni il suo contratto con i ' Colchoneros '. A renderlo noto è proprio il club ' rojiblanco ' con un comunicato che annuncia il riscatto de ' Le Petit diable ': " Atletico Madrid e Barcellona hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Antoine Griezmann , che dall'estate del 2021 e fino ad oggi aveva giocato per il nostro club in prestito . L'attaccante francese ha firmato un contratto che lo legherà al nostro club fino al 30 giugno 2026 ". L' Atletico Madrid verserà al club catalano 20 milioni di euro , più quattro di bonus.

Atletico Madrid, Griezmann esulta: "Felice di essere dove voglio"

"Felice di essere dove voglio. Grazie a tutti!". Così Antoine Griezmann commenta sui propri account social la notizia della propria permanenza all'Atletico Madrid. In maglia biancorossa il campione francese ha realizzato 144 gol e 59 assist in 304 presenze piazzandosi al 3° posto nella classifica marcatori all-time dei 'Colchoneros': lo precedono solo Escudero (169) e Luis Aragonés (172). In questa stagione invece il francese ha disputato tutti gli 11 match disputati dall'Atletico tra Liga e Champions League con 3 reti e 2 assist all'attivo.