"Barcellona, offerta inaspettata per Kessie: via dopo 6 mesi"

Secondo le indiscrezioni il centrocampista ivoriano, arrivato in estate a parametro zero dal Milan , è finito nel mirino dell' Aston Villa e del Fulham . Soprattutto il club londinese sarebbe pronto ad offrire una cifra di quasi 22 milioni di euro per l'ex rossonero: una somma che garantirebbe una cospicua plusvalenza e un sollievo per le casse del club iberico, in difficoltà finanziaria da alcuni anni e alle prese con l'uscita prematura dalla Champions League con conseguenti ricavi ridotti.

Barcellona-Kessie: primo bilancio negativo

L'ex centrocampista del Milan ha faticato ad entrare negli schemi di gioco di Xavi, che l'ha schierato titolare appena due volte in campionato e tre in Champions League. In totale, all'arrivo della pausa per il Mondiale, l'ivoriano ha giocato poco più di 400', senza riuscire ad affermarsi e a convincere l'allenatore a puntare su di lui. Kessie è attualmente infortunato dopo la lesione al bicipite riportata in Champions contro il Viktoria Plzen, e tornerà a giocare solo a gennaio. Forse non con la maglia del Barcellona.