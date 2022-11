"Chelsea, Boehly vuole Cristiano Ronaldo: Potter dice no"

Ebbene, come riportato dal 'Daily Express', il pensiero di Tuchel sarebbe condiviso dal suo successore Graham Potter , che avrebbe già fatto pervenire a Boehly la propria contrarietà all’arrivo di Ronaldo a metà stagione, nonostante il Chelsea sia pesantemente attardato in Premier League e nonostante le difficoltà in attacco palesate dai londinesi nella prima parte di campionato, con appena 17 gol realizzati nella prima parte di campionato, peggior reparto delle prime 10.

Potter e il messaggo a su Ronaldo: "Il collettivo conta più dei singoli"

Evidentemente, secondo Potter l’inserimento di Ronaldo, a livello tecnico e non solo, rischierebbe di creare più svantaggi che effetti positivi, anche perché l’ex tecnico del Brighton punta a costruire un attacco più agile e giovane e in tal senso l’arrivo di Cristiano andrebbe in controtendenza. Il manager del Chelsea era già stato parco di dichiarazioni a riguardo dopo lo scontro diretto tra Blues e United dello scorso 22 ottobre: "Si possono usare solo superlativi per parlare della carriera di Ronaldo e delle sue qualità, ma non ho altro da aggiungere a riguardo se non che non parlo di giocatori che non sono nella mia squadra e che il collettivo deve sempre essere messo sopra agli interessi dei singoli giocatori”. Una frase, quest’ultima, che assomiglia molto a un messaggio da recapitare a Boehly e alla sua volontà di realizzare l’acquisto-boom di gennaio...