“Beckham vuole Ronaldo all'Inter Miami, il portoghese disposto a trasferirsi”

David Beckham ha aperto un canale di dialogo per portare Cristiano Ronaldo all' Inter di Miami . Lo scrive il Sun che già lo scorso 9 ottobre aveva parlato di un interessamento del club americano per l'attaccante del Manchester United . Ora Beckham ha parlato con i rappresentanti di Cr7, che gli hanno risposto di come il giocatore sia interessato a un trasferimento negli Stati Uniti.

Lionel Messi resta l'obiettivo numero per la squadra di Mls di Becks, aggiunge il Sun, ma la disponibilità di Ronaldo ha allertato l'ex giocatore inglese. Il Manchester United è pronto a strappare il contratto del portoghese dopo l'intervista choc rilasciata a Piers Morgan del Sun. Il 37enne ha accusato lo United di averlo tradito e ha aggiunto di non avere rispetto per il manager ten Haag .

Intanto, l'ex Juve e Real Madrid ha cercato di distogliere l'attenzione sul suo futuro dal ritiro del Portogallo che si prepara ai Mondiali in Qatar: “Siamo qui per vincere e credo che abbiamo la squadra per farlo. Ma poi ci sono un certo numero di top team con talenti di livello mondiale, quindi dobbiamo rimanere concentrati e umili, andare là fuori e mostrare cosa sappiamo fare”. L'esordio del Portogallo ai Mondiali è per giovedì 24 novembre contro il Ghana.

Joao Mario: “Tra Bruno Fernandes e Ronaldo era uno scherzo”

Anche nel ritiro del Portogallo, però, gli spifferi dell'intervista al Sun sono arrivati tutti. Si è parlato dell'accoglienza non proprio amicale data a Ronaldo dal suo compagno di club Bruno Fernandes, di una rottura tra i due. Ma Joao Mario ha provato a gettare acqua sul fuoco: “In quel momento ero negli spogliatoi. Ho visto le immagini, ed è divertente perché a volte possono essere interpretate male, era uno scherzo tra loro. Bruno è stato uno degli ultimi ad arrivare e Cristiano gli ha chiesto se fosse venuto in barca. Non ci sono problemi tra loro”.

“Ronaldo interessa anche ai due club di Los Angeles”

A quanto pare, con Ronaldo libero, anche altri due club di Mls sarebbero interessato ai suoi servigi, il LA Galaxy, l'ex squadra di Beckham, e LAFC. Ma la presenza di Beckham in Florida potrebbe essere il gancio perfetto perché Cr7 accetti proprio l'Inter come futura destinazione. Altro punto a favore di Miami la presenza di Phil Neville, nonostante l'intervista al Sun abbia fatto arrabbiare suo fratello Gary.

Il ritiro di Gonzalo Higuain ha aperto un buco nella squadra di Neville, proprio in attacco. L'arrivo di Ronaldo cambierebbe la situazione anche a livello di stipendi, con Cr7 che diverrebbe il più pagato della Mls. Se Messi resta il numero uno agli occhi di Beckham (pare che all'argentino piacerebbe andare in Usa), Ronaldo lo stuzzica molto. La presenza del portoghese nobiliterebbe ulteriormente il campionato americano, che ha appena trovato un accordo con la Apple per la prossima stagione.