Baby Vuskovic al Psg per 10 milioni

Cremonese show

Torniamo in Italia, dove la Cremonese è una delle società più attive in vista di gennaio: l’obiettivo è quello di consegnare al tecnico Massimiliano Alvini giocatori di qualità ed esperti. Per l’attacco, in particolare, si cercano calciatori pronti e in grado di trascinare la squadra. La prima scelta è Eldor Shomurodov (27) della Roma, su cui orbitano anche Torino, Bologna e Sampdoria. Gli ottimi rapporti tra i due club dopo gli affari della scorsa estate potrebbero agevolare l’affare, ma il ds Simone Giacchetta non trascura le alternative, a partire da Thomas Henry (28). A Verona si respira tanta confusione, quindi non è facile in questo momento impostare alcuni affari. Ma con l’offerta giusta l’ex Venezia può partire. Discorso simile per il difensore Federico Ceccherini (30), richiesto espressamente a Salerno da Davide Nicola, e possibile protagonista di uno scambio con Federico Bonazzoli (25). Certo, non sarà semplice trovare un sostituto all’altezza dell’attaccante ex Sampdoria, che il presidente Danilo Iervolino ha voluto fortemente riportare a Salerno. Ma in Campania non escludono la sua partenza così come quella, in prestito, di Diego Valencia (22). Tornando alla Cremonese, arrivano nuove conferme sull’interesse per Filippo Ranocchia (21), centrocampista di proprietà della Juve, che potrebbe lasciare Monza a gennaio, e sul desiderio di riportare Gianluca Gaetano (22) in Lombardia. «Ci piacerebbe, ma da Napoli non arrivano segnali», il pensiero dei dirigenti grigiorossi sul Gaetano bis, espresso anche nei giorni scorsi in conferenza stampa.