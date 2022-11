“Messi all'Inter Miami da giugno 2023”

Futuro in Florida per Leo Messi? Il campione argentino del Paris Sain Germain, secondo il Sunday Times, a giugno dell'anno prossimo lascerà il club francese per trasferirsi all'Inter di Miami, la franchigia di Mls di David Beckham. Questi vuole trasformare la Pulce nell'uomo più pagato della storia nel campionato americano professionistico di calcio.

Beckham: per convincere Messi, anche Fabregas e Suarez Per convincere il 35enne, ieri in gol ai Mondiali con l'Argentina, Beckham sarebbe pronto a portare a Miami anche Luis Suarez e Cesc Fabregas. Gli americani sono fiduciosi che Messi possa firmare già dopo il Mondiale in Qatar, tralasciando le avance della sua ex squadra, il Barcellona, per trasferirsi nel campionato a stelle e strisce.