Kudus, il prezzo ora raddoppia: ecco chi lo può prendere

Ancora una partita da protagonista per Mohammed Kudus . Il talento del Ghana, classe 2000, ha firmato una splendida doppietta che ha permesso alla sua Nazionale di battere 3-2 la Corea del Sud nella rocambolesca partita di oggi pomeriggio. Il calciatore sta mantenendo quindi tutte le aspettative sul suo conto: è tra i migliori del Mondiale, può svariare su tutto il fronte offensivo. Segna, recupera palloni e firma assist: un menù pazzesco, insomma, per le illustri corteggiatrici sulle sue tracce e per l'Ajax. Perché sì, grazie a queste prestazioni, i Lancieri saranno costretti a cambiare (raddoppiare?) la valutazione del suo cartellino.

Kudus e il retroscena sulla Sampdoria

Prima del Mondiale, gli olandesi chiedevano circa 20 milioni per la cessione di Kudus che già era stato monitorato da Juve, Milan, Liverpool, United, Fulham e Borussia Dortmund. Nel frattempo, torna d’attualità un retroscena che non farà piacere ai tifosi della Sampdoria. Nel 2020, infatti, prima di trasferirsi all’Ajax il classe 2000 era stato contattato dai dirigenti blucerchiati che lo avevano osservato da vicino con la maglia del Nordsjælland.

"Neymar? Non è migliore di me. E’ solamente un profilo superiore di giocatore, questo è tutto”, la provocazione del 22enne che è già entrata nella storia del Mondiale.