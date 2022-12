Pastore esalta Messi e fa sognare Palermo: "Lì due anni magnifici"

Una suggestione di mercato fa sognare i tifosi del Palermo, che sperano di poter rivede Javier Pastore in rosanero. Ed è lo stesso fantasista argentino, dopo la separazione dall'Elche, a lasciare una porta aperta pur senza sbilanciarsi. "Con gli spagnoli - spiega 'El Flaco' a Skysport24 - abbiamo deciso di non continuare insieme perché non giocavo con continuità e per loro non era una buona cosa tenermi senza giocare. Io voglio invece giocare in questi ultimi anni di carriera". Palermo potrebbe essere così la piazza giusta per ritrovare il suo 'antico' smalto: "Per fortuna è salito in Serie B, la squadra si sta riprendendo bene. Là ho fatto due anni magnifici - ricorda il 33enne ex Roma e Psg, che è volato in Qatar per tifare Argentina ai Mondiali - e desidero il meglio per loro e per i tifosi. Però non ho pensato a nessuna squadra: dopo il 19 dicembre comincerò a muovermi per vedere quale offerte avrò e prenderò una decisione".