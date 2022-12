Calciomercato invernale, quando si parte? Le date di apertura e chiusura

Tra poco inizierà la sessione di calciomercato invernale. I club stanno già mettendo a punto le strategie per farsi trovare pronti ai nastri di partenza. Detto anche mercato di riparazione, la sessione durerà quasi tutto il mese di gennaio e partirà subito dopo la ripresa del campionato, che quest’anno ha dovuto affrontare un’inedita sosta invernale per via dei mondiali in Qatar. La Roma si è portata avanti, assicurandosi lo svincolato Solbakken, che il Bodo però libererà solo il 31 gennaio, al termine del contratto.