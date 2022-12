Da Rabiot a Skriniar, pericolo di fuga

Campioni in scadenza giugno 2023 alle prese con un rinnovo difficile. Talenti obbligati a rivedere le proprie pretese e ambizioni, pur di non rimanere senza squadra tra qualche mese. Ma anche talenti esplosi definitivamente durante il Mondiale e determinati a strappare una cifra molto più alta. È il calciomercato dei giocatori con l’accordo a termine: non solo, quindi, un elenco di occasioni e opportunità da cogliere al volo. Nella lunga e variegata lista spiccano pure firme con velleità ancora più dorate come, ad esempio, Adrien Rabiot. Il centrocampista della Juventus, tra i protagonisti di Deschamps, pretende un rinnovo da quasi 10 milioni di euro a stagione, oltre una serie di premi e bonus. Una richiesta, questa, ben memorizzata dai bianconeri, disposti a cedere il francese in Premier o al Barcellona già a gennaio per evitare di perderlo a zero tra qualche mese. In scadenza anche Cuadrado e Di Maria, mentre procedono spedite le discussioni per il nuovo contratto di Danilo.

Tempistiche Rinnovi scottanti anche in casa Inter dove, entro la fine dell’anno, i dirigenti vorrebbero risolvere la situazione Skriniar. Non c’è ancora un vero e proprio ultimatum, ma il temporeggiare del giocatore ha sorpreso Marotta e Ausilio che si aspettavano una risposta più rapida. L’offerta dell’ad, 6 milioni a stagione più bonus, è in linea con il top della rosa che per il lordo è rappresentato da Lautaro e Brozovic. Ma è distante da quella proposta dal Psg, sui 9,5 milioni a stagione. Per questo il difensore slovacco, che a più riprese ha fatto capire di voler restare, spera di strappare una cifra più alta. Vicinissimo il rinnovo di Darmian, mentre sono attese novità in merito al futuro di De Vrij che è sì nel mirino della Premier, ma con il suo nuovo agente, Federico Pastorello, è stata già approfondita l’offerta per un biennale alle cifre attuali (4 milioni a stagione). Passiamo a Edin Dzeko. Il bosniaco ha convinto la dirigenza nerazzurra meritandosi il rinnovo sul campo. Le offerte dagli Stati Uniti e dal Galatasaray sono state quindi congelate, per l’ex attaccante della Roma la priorità resta la Serie A e vincere trofei importanti in Italia. Certo, non alle condizioni attuali: nei piani del club interista il prolungamento sarebbe a cifre più basse, intorno ai 2,8 milioni per una stagione.

Attesa Roma L’Inter è anche attenta alle situazioni degli altri, in particolare, monitora quella di Smalling. Il centrale giallorosso, nel mirino pure della Juve, si è preso del tempo dopo l’offerta presentata da Tiago Pinto lo scorso ottobre: un biennale a cifre leggermente più basse rispetto a quelle di adesso. Oppure un rinnovo annuale alle condizioni attuali. Ricordiamo che nel contratto del difensore inglese è presente un’opzione di rinnovo esercitabile, appunto, solo con l’assenso di Smalling. Quanto alla Lazio, la firma di Pedro resta in bilico mentre non ci sono dubbi su Luka Romero: il giovane talento di Sarri rinnoverà a gennaio. Saranno settimane importanti anche per Giroud, sempre più al centro del Milan e protagonista con la sua Francia al Mondiale. I rossoneri vogliono rinnovargli l’accordo, ma le cifre vanno ancora approfondite.