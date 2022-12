Shomurodov vuole solo il Torino, Borini al Verona

Eldor Shomurodov (27) vuole il Torino e i granata sarebbero felici di accogliere in questa sessione l’attaccante uzbeco, inseguito anche la scorsa estate. Il nodo però non cambia ed è rappresentato dalla formula del trasferimento, visto che i piemontesi lo prenderebbero solo in prestito e senza un esborso economico. Va, poi, approfondita la posizione della Roma che la scorsa estate pretendeva solo una cessione a certe condizioni e, come è noto, con l’inserimento dell’obbligo di riscatto. Nei discorsi tra le parti si è parlato, poi, anche del serbo Sasa Lukic (26). Il centrocampista, in scadenza nel 2024, è protagonista di una complessa trattativa per il rinnovo del suo contratto, che vive continui colpi di scena. I prossimi giorni saranno decisivi anche per il futuro di Matias Soulé (19). Il giovane attaccante della Juventus è stato richiesto da tempo dalla Samp e dallo Spezia in prestito secco. Una formula, questa, gradita al club bianconero che è disposto, eventualmente, a dare via il giocatore solo a titolo temporaneo. In questa sessione i blucerchiati vogliono ingaggiare anche il difensore Aleksandar Dragovic (31), ma va risolto l’intoppo relativo alla richiesta dello Stella Rossa che pretende circa 2 milioni di euro per liberare il centrale stimatissimo da Stankovic.