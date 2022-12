Cristiano Ronaldo firma con l'Al Nassr fino al 2025: lo stipendio è pazzesco, ecco quanto guadagnerà

Il dado è tratto e Cristiano Ronaldo ha scelto il suo "buen retiro" dopo una carriera costellata di successi: il portoghese ha firmato fino al 2025 con l'Al Nassr di Rudi Garcia, la miglior squadra dell'Arabia Saudita. Una decisione a lungo ponderata da CR7, che avrebbe preferito trovare posto in qualche squadra europea per continuare a riscrivere i record della Champions League, ma che si "accontenterà" alla fine di circa 70 milioni di euro all'anno, per giocare fino a 40 anni con i sauditi, che lo vorrebbero come testimonial per la candidatura ai prossimi Mondiali (nel 2030) ai quali l'Arabia aspirerebbe a presentarsi in compagnia di Egitto e Grecia.