Il Chelsea prende Enzo Fernandez: la cifra pagata è clamorosa

Un Mondiale da assoluto protagonista con l'Argentina e la conquista finale del trofeo hanno fatto di Enzo Fernandez uno dei calciatori più richiesti sul mercato. Alla fine a spuntarla però è il Chelsea, che brucia la concorrenza del Liverpool: è fatta, il centrocampista sarà dei Blues per 127 milioni di euro da versare nelle casse del Benfica in tre rate da 40 milioni circa. Una plusvalenza enorme: i lusitani acquistarono Fernandez dal River Plate per 12 milioni più 8 di bonus. L'argentino entra così nella storia dei giocatori più pagati al mondo dopo Neymar, Mbappé, Coutinho e Dembelé.