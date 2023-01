Cristiano Ronaldo al Newcastle: Howe svela tutta la verità sulla clausola

Continua a far discutere il trasferimento di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr. Tra commenti e critiche, una delle parti più discusse è sicuramente quella della "clausola segreta" presente nel contratto multimilionario di CR7. Secondo quanto riportato, Ronaldo avrebbe la possibilità di andare in prestito al Newcastle nel caso in cui i Magpies riuscissero a centrare la qualificazione in Champions (si trovano al momento al terzo posto in classifica). Su questa clausola segreta si è espresso anche Eddie Howe, allenatore del club inglese, in conferenza stampa.