Ronaldo, un top player del Real Madrid può raggiungerlo all'Al Nassr

Hazard da Ronaldo?

L'ex Chelsea fino ad ora ha giocato appena 6 partite, 3 in Liga e 3 in Champions League, segnando un gol. Ancelotti non lo vede, è al margine del progetto tecnico dei Blancos, per questo "Foot Mercato" in Francia parla di un possibile approdo di Hazard in Arabia Saudita nell'Al Nassr di CR7: Rudi Garcia, suo ex allenatore ai tempi del Lilla, lo avrebbe già contattato per convincerlo a lasciare Madrid prima della fine del contratto nel 2024.