ROMA - Nei giorni scorsi la risoluzione del contratto che lo legava agli spagnoli dell'Elche, oggi Javier Pastore ha superato le visite mediche per un nuovo club e, nei prossimi mesi, giocherà in Qatar: il fantasista argentino, ex Palermo, PSG e Roma, proseguirà la propria carriera con la maglia del Qatar Sports Club, squadra di Doha. Il 'Flaco', classe 1989 e una carriera costellata dai numerosi infortuni, firmerà fino al prossimo mese di giugno.