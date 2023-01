Joao Felix-Chelsea, tutti i dettagli. E Mudryk è ad un passo dall’Arsenal

Joao Felix-Chelsea, ci siamo. Ieri il club inglese ha di fatto trovato l’accordo con l’attaccante portoghese, presente nella short-list da diverso tempo, e particolarmente stimato a Stamford Bridge. Era infatti metà dicembre quando sono stati intensificati i contatti tra l’agente del calciatore Jorge Mendes e la società inglese, a caccia di un goleador già per questa sessione. L’affare è stato facilitato dagli ottimi tra le parti e, soprattutto, dalla volontà del classe '99 di iniziare subito una nuova avventura in Premier League. I rapporti con Simeone, si sa, sono pessimi e per questo motivo la volontà condivisa è quella di cambiare aria a gennaio, senza aspettare la sessione estiva. Ricordiamo le cifre: circa 11 milioni per il prestito oneroso, con l’ingaggio del giocatore totalmente pagato dai Blues.