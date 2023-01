Udinese su Garce, Makengo per il Toro

La Sampdoria non si arrende e ci riprova per Aleksandar Dragovic (31), difensore già allenato da Dejan Stankovic alla Stella Rossa. I due hanno un canale diretto e privilegiato. Così il tecnico dei blucerchiati è in pressing sulla sua società, per arrivare in tempi rapidi ad una fumata bianca. Il direttore sportivo Mattia Baldini vuole quindi accontentare l’allenatore che ancora crede nella salvezza della squadra, nonostante il penultimo posto classifica con 9 punti. I due club hanno parlato anche dell’inserimento di Julian Chabot (24) nella trattativa. Il difensore tedesco, in prestito dalla Sampdoria al Colonia, non è ancora convinto, e anche per questo motivo vengono considerate altre soluzioni. Di certo la Stella Rossa non libererà Dragovic gratis: pretende un indennizzo poco inferiore ai 2 milioni di euro o una contropartita di pari valore. Da diversi anni il nome di Facundo Garces (23) circola in Italia. Prima la Cremonese, poi l’Udinese si sono infatti interessate al centrale del Colón in possesso di passaporto comunitario. Secondo i friulani l’argentino sarebbe infatti perfetto per sostituire Bram Nuytink (32), passato ufficialmente alla Sampdoria in questa sessione di calciomercato. Il club di Pozzo, intanto, ha ricevuto offerte dall’Italia e dall’estero per Jean-Viktor Makengo (24). Valutato sui 10-15 milioni di euro, il centrocampista francese resta sicuramente uno dei calciatori preferiti dal tecnico del Torino Ivan Juric. A proposito dei granata: senza un rinnovo in tempi veloci, Sasa Lukic (26) verrà messo sul mercato. Sul serbo in scadenza 2024 ci sono Leicester e West Ham.

Pressing

Torniamo alla Cremonese, sulle tracce di Fabio Borini (31) dopo le difficoltà per Federico Bonazzoli (25). I grigiorossi vogliono un attaccante pronto ed esperto, ma per l’ex Milan e Roma va risolto il nodo indennizzo richiesto dal Karagumruk. Che poi è lo stesso ostacolo ad aver impedito al Verona di arrivare a dama, nonostante l’accordo totale raggiunto con il calciatore. Paradossalmente il problema è stato proprio il rendimento di Borini nell’ultimo mese: i suoi gol e le prestazioni hanno convinto i turchi a chiedere una cifra più alta rispetto a quella pattuita inizialmente. Salernitana e Verona continuano a dialogare per il maxi-scambio che prevede Simone Verdi (30) e Thomas Henry (28) a Salerno, con Erik Botheim (23) in Veneto. Diego Valencia (22), invece, non rientrerà nell’operazione ma potrà comunque partire in prestito. Nel frattempo i campani hanno definito il rinnovo del difensore Norbert Gyomber (30) fino al 2025, mentre il Verona ha ultimato i passaggi per il tesseramento dell’attaccante Jayden Braaf (20) dal Borussia Dortmund.