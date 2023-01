Calciomercato in diretta, tutte le trattative di mercato di oggi

ROMA - Siamo nel vivo del calciomercato invernale , che in Italia si è aperto il 2 gennaio e si chiuderà il 31 alle ore 20. È l'occasione per molti club di riparare e rafforzare le rose, provando a cambiare qualcosa con colpi low cost o affari in prestito. Si studiano le formule più adeguate e si va a caccia del rinforzo giusto per accontentare gli allenatori: il lavoro dei direttori sportivi è senza tregua. Di seguito la cronaca live di tutte le trattative e i rumors che coinvolgono le squadre italiane e i club più importanti all'estero.

15:40

Bayern Monaco, Sommer sostituto di Neuer: è ufficiale

È ufficiale l'arrivo di Yann Sommer, portiere della nazionale svizzera, dal Borussia Monchengladbach al Bayern Monaco, che così si assicura il sostituto di Manuel Neuer, finito ko sciando e out fino a fine stagione. Il club bavarese ha dato sui social il benvenuto a Sommer, 34 anni, che ha firmato un contratto fino al 2025.

15:00

Depay a Madrid per le visite mediche

Si avvicina l'ufficialità di Depay dal Barcellona all'Atletico Madrid. Come riporta anche Mundo Deportivo, l'attaccante in mattinata è arrivato a Madrid per svolgere le visite mediche. Nel pomeriggio si attendono la firma sul contratto da due anni e mezzo e l'annuncio ufficiale.

14:45

La Lazio deve scegliere il vice Immobile

Sarri vorrebbe il vice Immobile, Lotito ci lavora e prova ad accontentare il suo allenatore. In casa Lazio tiene banco il tema del rinforzo in attacco, soprattutto dopo l'ultimo infortunio di bomber Ciro, stoppato da una lesione alla coscia. I nomi più caldi sono quelli di Bonazzoli e Sanabria, ma serve vendere prima. LEGGI TUTTO QUI

14:30

Kvaratskhelia e le frasi sul mercato

"Al momento non prendiamo in considerazione nessuna eventuale proposta". Lapidario il procuratore di Kvaratskhelia, gioiello e rivelazione del Napoli che ha attirato su di sé l'attenzione delle big d'Europa. LEGGI TUTTO QUI

14:15

Napoli, Demme si auto-conferma. Si tratta per Gollini

Il Napoli difende il primato in classifica e parallelamente studia il mercato. Demme, tramite il suo agente, ha fatto sapere di voler restare in azzurro. Sembra sia stato decisivo anche un colloquio con Spalletti. Fronte uscite: si tratta per Gollini, portiere dell'Atalanta, con Sirigu che potrebbe finire alla Fiorentina. LEGGI TUTTO QUI

14:00

Zaniolo via a gennaio?

Il futuro di Zaniolo alla Roma resta da decifrare. Il contratto è in scadenza nel 2024, ma il rinnovo tarda ad arrivare. E nel frattempo aumentano le voci di mercato intorno al giallorosso, che potrebbe anche dire addio già a gennaio. Su di lui ci sono due club di Premier League e uno di Bundesliga. LEGGI TUTTO QUI

13:45

Conte pensa di lasciare la Premier

La morte di Ventrone e poi la scomparsa di Mihajlovic e Vialli hanno segnato particolarmente Antonio Conte, allenatore del Tottenham, che starebbe meditando la clamorosa decisione di lasciare la Premier League. LEGGI TUTTO QUI

13:30

"Zidane allenerà in Italia"

Secondo un vecchio amico di Zidane, la prossima meta del tecnico francese sarà l'Italia, è lì che potrebbe allenare e riprendere dopo il divorzio dal Real Madrid. Ecco dove potrebbe andare: LEGGI TUTTO QUI

13:15

Depay all'Atletico Madrid, è fatta

Manca solo l'ufficialità e poi Memphis Depay, in passato accostato anche alla Juve, sarà un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid, che lo acquisterà dal Barcellona. LEGGI TUTTO QUI

13:00

Roma, Fonseca vuole Shomurodov

Tiago Pinto lavora per trovare una sistemazione a Shomurodov e Karsdorp, fuori dal progetto tecnico di Mourinho. Il primo è richiesto dall'ex tecnico giallorosso Fonseca, oggi al Lilla; per il secondo invece è stallo. LEGGI TUTTO QUI