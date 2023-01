Spezia o Cremonese: Shomurodov deve scegliere

Il Lecce sta portando avanti con il Bayern Monaco una trattativa per altri due colpi in prospettiva. Si tratta del difensore Justin Janitzek (18) e dell’attaccante Yusuf Kabadayi (18), entrambi del 2004. Il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino vuole metterli presto a disposizione del tecnico della Primavera Federico Coppitelli. Di pari passo con le entrate sta proseguendo il grande lavoro di sfoltimento della rosa. In questa sessione, ricordiamolo, sono già usciti Mert Cetin (26), Kristijan Bistrovic (24), Pablo Rodriguez (21) e John Gunnar Björkengren (24).

Duello Nel frattempo si scalda la pista Spezia per Eldor Shomurodov (27). L’attaccante uzbeko, in uscita dalla Roma, è un obiettivo dei liguri che lo hanno puntato per inserire nella rosa un rinforzo pronto ed esperto, come richiesto dal tecnico Luca Gotti. La Cremonese però non molla e ha fatto scendere in campo Davide Ballardini, con cui il giocatore ha lavorato a Genova, per provare a strappare il sì del ragazzo dopo il rifiuto di un mese fa. La decisione finale è attesa in queste ore. Intanto allo Spezia arriva Przemyslaw Wisniewski (24): oggi il centrale polacco, scelto come sostituto del neo rinforzo dell’Arsenal Jakub Kiwior (22), sosterrà le visite mediche che anticipano la firma sul contratto. Passiamo al Verona. I veneti sono su Adolfo Gaich (23), argentino ex Benevento del Cska Mosca, che in giallorosso firmò la storica vittoria in casa della Juve. C’è il sì dell’attaccante e ora si attende anche quello del club russo. Per il centrocampo invece i riflettori sono puntati su Ondrej Duda (28) del Colonia, che è vicinissimo allo sbarco in A.