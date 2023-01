Calciomercato LIVE: ultime trattative e news di mercato in diretta

8:40

Roma, Vina ad un passo dal Bournemouth

Roma, Matias Vina è vicinissimo al Bournemouth. L'operazione è ad un passo dalla chiusura, ma il tecnico José Mourinho vorrebbe un sostituto per lasciar partire l’uruguaiano.

8:30

Spezia, ecco Wisniewski

Lo Spezia ha accolto Przemyslaw Wisniewski (24), che ieri ha fatto le visite mediche prima della firma del contratto fino al 2027. Scelto come sostituto di Jakub Kiwior (22), neo difensore dell’Arsenal, il classe ’98 arriva del Venezia per circa 4 milioni di euro, con bonus. Il club ligure ad un passo da Shomurodov.

7:50

Pellegrini-Lazio, al fotofinish

Ieri incontro a Formello tra il manager di Luca Pellegrini e la società. Ma Lotito vuole prima cedere Fares. Le due operazioni potrebbero chiudersi nelle ultime 48 ore del mercato.

7:40

Skriniar, tacito tumulto

Continua a tenere banco il futuro di Milan Skriniar. Le dichiarazioni del suo agente, Sistici, hanno alimentato la tensione, am all'orizzonte non si vede una mossa last-minute del Psg per portare lo slovacco a Parigi già in questa sessione di mercato. All’Inter sono certi che non ci saranno movimenti, proprio perché, per presentare un’offerta, il club transalpino dovrebbe andare a tagliare il premio alla firma di circa 20 milioni di euro garantito a Skriniar e al suo procuratore.

07:30

Roma-Milan, su Zaniolo trattativa in salita

A cinque giorni dalla chiusura del mercato la trattativa per il passaggio di Zaniolo al Milan non decolla. Il club rossonero non va oltre l’obbligo condizionato alla partecipazione alla Champions, per 18 più bonus. La Roma vuole almeno 25 più 5 con l’obbligo libero. (LEGGI TUTTO)

Mercato calcio