Dragovic alla Samp, Ilic-Torino allo sprint

Da un polacco all’altro: lo Spezia ha accolto Przemyslaw Wisniewski (24), che ieri ha fatto le visite mediche prima della firma del contratto fino al 2027. Scelto come sostituto di Jakub Kiwior (22), neo difensore dell’Arsenal, il classe ’98 arriva del Venezia per circa 4 milioni di euro, con bonus: Mikael Egill Ellertsson (20) e Petko Hristov (23) hanno invece fatto il percorso inverso. E non finisce qui, perché dopo l’accelerazione dei giorni scorsi, Eldor Shomurodov (27) si avvicina al club ligure. Certamente una presa di posizione da parte del tecnico Luca Gotti, per far capire all’uzbeko quanto sarebbe importante per la squadra, potrebbe mettere la trattativa nella direzione giusta, forzarla un po’.Prestito oneroso (1,5 milioni di euro) con diritto di riscatto. La Cremonese , dopo il rifiuto delle scorse settimane, ha provato fino all’ultimo a giocarsi la carta Davide Ballardini , che ha lavorato con l’attaccante giallorosso proprio al Genoa nella stagione 2020-21. A proposito di cessioni della Roma: Matias Viña (25) è vicinissimo al Bournemouth, ma il tecnico José Mourinho vorrebbe un sostituto per lasciar partire l’uruguaiano. Colpo per il Verona. Il club veneto aspetta Adolfo Gaich (23), attaccante argentino ex Benevento del Cska Mosca. Il giocatore voleva rientrare in Italia ed attendeva l’ultimo sì del suo club per preparare i bagagli. Confermate anche le cifre e la formula: si tratta di un prestito con diritto di riscatto sui 5-6 milioni di euro.

Finale

Ore decisive per Ivan Ilic (21). Il Torino, rimasto sempre in corsa, ha puntato sul desiderio del centrocampista di rimanere in Italia. Tra l’altro il suo arrivo in Piemonte è sponsorizzato dai giocatori serbi come Nemanja Radonjic (26), che ieri ha messo un like al post del suo connazionale. Nella notte l’incontro decisivo con il Verona per bruciare il Marsiglia: nell’affare anche Isak Hien (23) dai gialloblù ai granata. Si sta per sbloccare il mercato della Sampdoria. I blucerchiati vogliono ingaggiare in tempi rapidi il nuovo attaccante e allo stesso tempo chiudere l’affare Aleksandar Dragovic (31) con la Stella Rossa. Ieri ci sono stati dei passi in avanti. Tra i giocatori offensivi seguiti spicca invece il nome di Ilija Nestorovski (32) dell’Udinese. Il Lecce continua a lavorare con il Bayern Monaco per altri due colpi in prospettiva. Si tratta del difensore Justin Janitzek (18) e dell’attaccante Yusuf Kabadayi (18), entrambi del 2004. Il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino non esclude, poi, l’ingaggio di un altro difensore: piace Nathanael Saintini (22), in orbita giallorossa dalla scorsa estate. La Salernitana non molla Salva Ferrer (25) dello Spezia, mentre per Omar Colley (30) della Sampdoria c’è anche la Cremonese. Il Palmeiras continua a trattare per Matheus Henrique (25) del Sassuolo, mentre il difensore Kaan Ayhan (28) è stato prenotato dal Besiktas.

Udinese, Deulofeu ginocchio ko

Gerard Deulofeu, spiega l’Udinese, verrà sottoposto a consulto da uno specialista per cercare di fare chiarezza sulle reali condizioni del suo ginocchio destro dato che avverte «ripetuti episodi di instabilità pur in assenza di traumi discorsivi». Il catalano salterà la gara di lunedì contro il Verona. Ieri l’ Udinese ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante Sekou Diawara, 18 anni, punta centrale proveniente dal Genk. Ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2027. Inizialmente giocherà nella Primavera.