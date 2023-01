Il Napoli su Bamba, Ounahi al Marsiglia

L a firma di Ivan Ilic (21) con il Torino chiama il rinnovo di Ivan Juric (47). L’arrivo del serbo è infatti ritenuto fondamentale dal tecnico croato che ha legato il suo futuro, e quindi la firma del nuovo accordo, proprio al mercato in entrata della società piemontese. Pressato anche dal suo allenatore, il club granata ha trovato così giovedì l’accordo con il Verona per il doppio colpo Ivan Ilic più Isak Hien (24). Ma le titubanze del secondo hanno costretto in qualche modo i piemontesi a scorporare l’affare, tra i più importanti di questa sessione. Ricordiamo che il centrocampista è valutato sui 15 milioni di euro più bonus, mentre lo svedese sui 5-6. L’accordo con Ilic su base quinquennale è ovviamente confermato, con le parti che ieri hanno definito i dettagli contrattuali e l’aspetto economico. Sul fronte uscite, invece, attenzione a Sasa Lukic (26). Per il centrocampista serbo è arrivata un’offerta da 8 milioni di euro dal Fulham, che stuzzica molto il club granata. La sensazione è che l’arrivo di Ilic possa in qualche modo accelerare l’addio del classe ‘96, in scadenza nel 2024, e al momento orientato a vivere una nuova avventura. Tante invece le difficoltà per la Cremonese. L’ultimo posto in classifica ha convinto numerosi giocatori a rifiutare la destinazione lombarda, anche dopo l’esonero di Massimiliano Alvini e il conseguente arrivo di Davide Ballardini. Sul taccuino restano così Fabio Borini (31) e Kevin Lasagna (30), ma per quest’ultimo si registrano le solite difficoltà relative alla rivalità tra le due società, entrambe coinvolte nella lotta per non retrocedere. Senza dimenticare che con il ko di Thomas Henry (28) i gialloblù si trovano costretti a blindare l’attaccante ex Udinese.

Firma Shomurodov

Tra i no ai grigiorossi spicca poi quello, ripetuto, di Eldor Shomurodov (27), che da diversi giorni custodisce un accordo totale con lo Spezia di Luca Gotti. Ieri sono stati scambiati pure i documenti tra la Roma e i liguri: la formula del trasferimento è sempre quella di un prestito secco, da circa 1 milione di euro. Ora le firme dei contratti e le visite mediche del giallorosso, ai margini del progetto di José Mourinho. Dietrofront dello Stella Rossa. Dopo il via libera per la cessione di Aleksandar Dragovic (31), in parola con la Sampdoria, i serbi hanno deciso trattenere l’esperto centrale richiesto a gran voce da Dejan Stankovic. Il suo mancato arrivo non cambia comunque i piani di mercato in uscita e quindi la volontà di cedere Omar Colley (30). Confermato, intanto, pure il sì di Michael Cuisance (23) del Venezia.

Torniamo a Verona, dove il club veneto aspetta l’ex Benevento del Cska Mosca Adolfo Gaich (23). Ieri altra giornata di chiamate e confronti per definire gli ultimi dettagli del prestito con riscatto, sui 5-6 milioni di euro. Capitolo Monza: Adriano Galliani non esclude un colpo finale. L’ad non perde così di vista Rick Karsdorp (27) della Roma, nonostante le difficoltà legate anche all’ingaggio del giallorosso.