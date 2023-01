Chelsea, all-in su Enzo Fernandez: cosa sta succedendo

All-in su Enzo Fernandez. Dopo l’accordo di un mese fa, naufragato per il dietrofront del Chelsea sul pagamento della clausola, i Blues tornano all’attacco per il centrocampista. E lo fanno con decisione. Il club inglese ha da tempo la parola del giocatore, ma l'argentino questa volta non forzerà la cessione: rispetta il suo club e aspetterà l'esito delle discussioni. Potrebbe esserci addirittura un blitz dei dirigenti del Chelsea in Portogallo, per chiudere l’affare ed annunciare entro le prossime ore Enzo Fernandez. A Lisbona adesso si aspettano di tutto e sanno benissimo che il Chelsea ha intenzioni molto serie. Secondo alcune indiscrezioni, i londinesi avrebbero fatto sapere infatti al Benfica di essere disposti a pagare la clausola da 120 milioni di euro, ma a rate. I portoghesi vorrebbero il versamento in un’unica tranche, ma non si può escludere una terza strada. La decisione finale arriverà, in ogni caso, entro oggi.