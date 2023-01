Bayern Monaco, colpaccio Cancelo: arriva in prestito dal Manchester City

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - La bomba di mercato arriva a meno di 30 ore dalla fine del calciomercato invernale e il colpo a effetto lo mette a segno il Bayern Monaco. I campioni di Germania sono a un passo da Joao Cancelo, terzino del Manchester City che ha giocato anche in Serie A con le maglie di Inter e Juve. Come riporta il quotidiano britannico 'The Athletic', il portoghese arriverà in Baviera in prestito con diritto di riscatto a una cifra che si aggira intorno ai 70 milioni.