Napoli, per Cheddira e Caprile rinvio a giugno

NAPOLI - La frenata. Il doppio affare Napoli-Bari, cioè quello che sarebbe stato un passaggio da un club della famiglia De Laurentis all'altro, si è bloccato: l'attaccante Walid Cheddira e il portiere Elia Caprile non diventeranno di proprietà di casa azzurri in questa sessione di mercato. Alla base non c'è un problema tra società - ovviamente, e come potrebbe - piuttosto una questione legata alle prospettive che i due calciatori preferiscono valutare in ottica futura: al momento, del resto, la rosa del Napoli è piena di elementi giovani e di enorme qualità, e tanto per un attaccante quanto per un portiere con la voglia di emergere e soprattutto di continuare a crescere giocando con continuità, la vita non sarebbe esattamente semplice.