Jorge Mendes, l'agente da 100 milioni di euro: le 6 operazioni da record

LISBONA (Portogallo) - Nonostante la rottura professionale con Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes resta il miglior agente di calcio in circolazione. Il procuratore portoghese si conferma il miglior intermediario del pianeta. Il trasferimento di Enzo Fernández dal Benfica al Chelsea ha visto ancora una volta l'intervento del super agente portoghese che ha presentato la prima proposta del Chelsea al Benfica, e dopo averci lavorato, l’ha resa praticabile proprio come aveva chiesto il presidente del Benfica con il pagamento della clausola di 120 milioni di euro.

L’agente più abile del mondo

Con questa transazione da poco più di 120 milioni di euro (il Chelsea era disposto a pagare un altro milione di euro), Jorge Mendes porta a casa la sesta operazione a tre cifre della propria carriera da agente. Allo stesso tempo, il Benfica è ora l'unico club al mondo ad aver ceduto due giocatori per oltre 120 milioni di euro agli acquirenti: João Félix per 127 milioni di euro all’Atletico Madrid, e ora Enzo per 121 milioni di euro per il Chelsea.

Un’escalation incredibile

Nel 2009 Jorge Mendes partecipò al clamoroso trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Manchester United al Real Madrid: costo complessivo da 102 milioni di euro. L’agente così portò a termine la prima operazione a tre cifre. Qualche anno dopo, nel 2017, il trasferimento del giovane Kylian Mbappé dal Monaco al Paris Saint-Germain per 160 milioni di euro vide protagonista anche Jorge Mendes. Così come nel 2018 quando Cristiano Ronaldo si trasferì dal Real Madrid alla Juventus per 115 milioni di euro. Nell’estate successiva, altra operazione a tre cifre: João Félix passa dal Benfica all'Atlético Madrid per la cifra di 120 milioni di euro. Dopo João Félix, l'imprenditore ha assicurato il trasferimento di Darwin Nuñez dal Benfica al Liverpool: affare da 75 milioni di euro, ma che comprende 25 milioni di bonus facilmente raggiungibili nei prossimi mesi, ed ecco un'altra trattativa da 100 milioni. Infine, il trasferimento di Enzo Fernández al Chelsea per la cifra di 121 milioni di euro.