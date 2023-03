"Messi corteggiato dai rivali di Ronaldo, chiede uno stipendio super"

Leo Messi al bivio: rinnovo con il Psg o va in America

Messi in Arabia Saudita: cifra folle per lo stipendio

Messi è reduce dall'eliminazione agli ottavi della Champions League con il Psg, battuto sia all'andata che al ritorno dal Bayern Monaco. Questo ha, ovviamente, aumentato le voci sull'addio della pulce. Il programma spagnolo ha anche svelato i dettagli per l'arrivo di Lionel Messi in Arabia Saudita. L'entourage del giocatore avrebbe infatti chiesto una cifra folle per il trasferimento di Messi, più dei 200 milioni a stagione di CR7. Si parla, sempre secondo quanto riportato da El Chiringuito, di una richiesta da 600 milioni in due anni per vedere il vincitore dell'ultima Coppa del Mondo giocare all'Al Hilal per impegnarsi in Arabia Saudita. Non si tratta però dell'unica opzione per Messi, con il contratto in scadenza al 30 giugno: anche l'MLS è pronta a fare follie per il sette volte Pallone d’Oro.