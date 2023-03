Retegui: Inter, Milan, Atalanta e Atletico piombano sull'azzurro

L'Italia ha steccato contro l'Inghilterra, ma Retegui no . Se è vero, com'è vero, che Tigre, Boca e Carlos , papà e agente di Mateo, hanno già ricevuto diverse richieste, quattro da club europei, tre dei quali italiani. Trattasi di Inter, Milan, Atalanta e Atletico Madrid. L'anticipazione di Tuttosport, pubblicata stamane con l'articolo a firma di Roberto Colombo, uno dei massimi esperti di calcio argentino, conferma la potenza dell'Effetto Azzurro. Giovedì scorso, nello stadio Diego Armando Maradona, a Retegui sono bastati 56 minuti per sbloccarsi e segnare la sua prima rete con la maglia dei Campioni d'Europa. Non male per un ragazzo di 23 anni, catapultato da Buenos Aires a Coverciano tre giorni prima e lanciato in un'eliminatoria europea avendo nelle gambe soltanto tre allenamenti insieme con i nuovi compagni.

Retegui, quotazione intorno ai 10 milioni

Fra gli osservatori presenti in tribuna a Napoli c'era Dario Baccin, braccio destro di Piero Ausilio. Nella trattativa con gli argentini, l'Inter potrebbe giocare la carta Facundo Colidio, 23 anni, attaccante in prestito al Tigre proprio dall'Inter, già nazionale Under 20, nel 2017 pagato 7 milioni di euro dal Boca. Attualmente, la quotazione di Retegui oscilla attorno ai 10 milioni di euro, ma è destinata a crescere, ad onta di chi ha storto il naso di fronte alla convocazione di Mancini. Come se non ci fosse la crisi degli attaccanti italiani in Serie A (ce ne sono solo due fra i primi dieci e tre fra i primi ventuno nella classifica marcatori dominata da Osimhen). Come se quelli che si domandano perché Retegui non sia stato chiamato dall'Albiceleste campione del mondo, ignorassero che nell'attacco di Scaloni in Qatar figuravano Messi, Dybala, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Di Maria, Angel Martin Correa Martinez e Papu Gomez. Tenendo anche conto che gli osservatori del ct hanno seguito Retegui per da due anni la punta del Tigre, con la cui maglia in questo inizio di Superliga argentina Retegui ha segnato 6 gol in 8 partite, dopo averne realizzati 19 nelle 27 gare della stagione 2021-22. Sergio Massa, ministro argentino dell'Economia, ha dichiarato a Tuttosport: "Quando Juan Roman Riquelme è diventato vicepresidente del Boca ci ha spiegato l'idea di prestare i giovani che non trovavano spazio nel club Xeneize non solo al mio Tigre, ma pure al Defensa y Justicia. Per questo ha messo in piedi una rete di prestiti di giocatori sui quali, però, il Boca ha mantenuto il diritto di recompra. Retegui è uno di questi. Nelle ultime tre settimane sono arrivate cinque diverse offerte che danno la possibilità al Boca e al Tigre di vendere il bomber. Quattro di queste proposte di acquisto arrivano da società europee". Parola di ministro.