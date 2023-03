Conte non è più l'allenatore del Tottenham. Stellini in panchina fino a giugno

LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo il duro sfogo contro i suoi calciatori e la 'fuga' da Londra su un volo low cost , l'addio tra Antonio Conte (il cui contratto scadeva a giugno) e il Tottenham era nell'aria e ora è anche ufficiale . Ad annunciarlo è stato lo stesso club londinese con una nota pubblicata sui propri profili social e sul proprio sito, in cui spiega che " Cristian Stellini (il vice di Conte, ndr) assumerà la squadra come Acting Head Coach per il resto della stagione, insieme a Ryan Mason come Assistant Head Coach".

La nota degli Spurs

"Possiamo annunciare la partenza dell'allenatore Antonio Conte di comune accordo con il club - si legge nel comunicato del Tottenham -. Abbiamo raggiunto la qualificazione alla Champions League nella prima stagione di Antonio al club. Ringraziamo Antonio per il suo contributo e gli auguriamo ogni bene per il futuro". Queste le parole del presidente dei londinesi Daniel Levy: "Ci restano 10 partite di Premier League e dobbiamo lottare per un posto in Champions League. Dobbiamo tutti unirci. Tutti devono farsi avanti per garantire il massimo risultato possibile per il nostro club e per i nostri fantastici e leali sostenitori".