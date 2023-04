Messi, perché al Barça serve un eroe

Cose a metà

D’accordo, stiamo empiamente esagerando. Il fatto è che a Barcellona hanno bisogno di te come non mai, o almeno quanto ne avevano allora. Prima che ti sentissi abbastanza vecchio e abbastanza assolto dai debiti di riconoscenza per pretendere altro, prima che immaginassi il calcio come sarebbe dovuto diventare, di stanza in Francia, di proprietà di qualche Stato arabo, collezione di facce note, cast di stelle raccolte nell’illusione che in quel modo non servissero né regia né fotografia e neppure sceneggiatura. Il risultato è che il Paris Saint-Germain è rimasto leader locale, il calcio è cambiato ma in altri sensi e tu sei diventato il secondo o forse il terzo uomo della tua squadra pur rimanendo nella fantasia collettiva e in qualche premio stantio il primo al mondo. Mentre l’altro, il tuo doppio, la tua nemesi, quel Cristiano Ronaldo, almeno ha scelto l’Arabia vera. Non lascia mai le cose a metà, lui.

Bisogno di Messi