Colpo Bayer Leverkusen: preso Grimaldo! Piaceva anche alla Roma

Alejandro Grimaldo è un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen. Il calciatore, classe 1995, e in forze al Benfica, con cui ha vinto tre campionati portoghesi, una coppa del Portogallo, una coppa di lega e tre supercoppe, si libererà dal club a parametro zero e ha scelto di proseguire il suo futuro in Bundesliga.