Messi al Barcellona, la rivelazione di Xavi: "Ecco quando deciderà"

BARCELLONA (SPAGNA) - L'unica certezza è che Leo Messi nella prossima stagione non giocherà più nel Paris Saint-Germain , come ha rivelato il tecnico dei parigini Christophe Galtier . Un rebus resta invece il futuro dell'argentino campione del mondo, per il quale si parla di un possibile clamoroso ritorno al Barcellona .

Xavi, le parole sul possibile ritorno di Messi al Barcellona

"Qui le porte per lui sono sempre aperte - dice nel frattempo Xavi, allenatore dei blaugrana intervistato dai catalani di 'Mundo Deportivo' -. La prossima settimana Leo prenderà una decisione, ma dobbiamo lasciarlo un po' in pace. Alla fine deciderà lui il suo futuro e qui le porte sono aperte. Se deciderà di venire so che ci aiuterà, ma dobbiamo lasciarlo un po' in pace. Rispetta il Psg, vuole finire la stagione al meglio. Tutti noi vogliamo che Leo torni al Barcellona. Lui è un leader naturale - ha concluso il tecnico del Barcellona trionfatore dell'ultima Liga -, si adatterebbe alla perfezione alle circostanze".