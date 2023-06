"Benzema in Arabia Saudita all'Al-Ittihad: manca solo l'annuncio"

È ormai fatta per il trasferimento di Karim Benzema in Arabia Saudita, all'Al-Ittihad . Secondo alcune fonti vicine al club saudita il contratto sarebbe già ufficiale e mancherebbe solo l'annuncio, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Dove giocherà Benzema: l'incredibile offerta dall'Arabia, tutte le cifre

Benzema, l'addio al Real Madrid

Si chiude dunque l'avventura del francese con il Real Madrid, che negli scorsi giorni aveva annunciato il suo addio con una nota ufficiale. Il 35enne era in scadenza di contratto. Con i Blancos rimarrà nella storia come quinto giocatore per presenze (647) e secondo marcatore di tutti i tempi del club (353 gol). Benzema si è congedato da Madrid con un ultimo gol realizzato nel pareggio contro l’Athletic Bilbao.

Benzema si congeda dal Real Madrid con l’ultimo gol

"Benzema ha già firmato il contratto"

Benzema giocherà dunque a Gedda a partire dalla prossima stagione. La fonte ha svelato che l'attaccante francese ha firmato un contratto per tre anni. Non sono ancora chiare le cifre, ma negli scorsi giorni si parlava di un'offerta da 200 milioni di euro a stagione, alla quale si sommerà un bonus in qualità di ambasciatore della candidatura saudita ai Mondiali del 2030.