Francia, un grande ex contro Mbappé: "Ha un lato insopportabile"

PARIGI (FRANCIA) - Kylian Mbappé ha infiammato il mercato annunciando di non voler esercitare l'opzione per allungare di un anno il suo contratto con il Paris Saint-Germain e di voler restare all'ombra della Tour Eiffel rispettando la scadenza fissata a giugno 2024 . Uno scenario che ha riacceso l'interesse del Real Madrid dopo il vano corteggiamento della scorsa estate e ha gettato nel panico il club parigino, che è ora disposto a cederlo per non perderlo a zero alla fine della prossima stagione.

Dugarry in tackle su Mbappé

La scelta dell'attaccante francese ha scatenato le polemiche e tra i più critici nei suoi confronti c'è Christophe Dugarry, 51enne ex attaccante del Milan e della Francia, con cui ha vinto prima la Coppa del Mondo nel 1998 e poi l'Europeo nel 2000 superando l'Italia in finale. "È abbastanza fastidioso - ha detto l'ex rossonero ai microfoni della trasmissione 'Rothen s'enflamme' su Rmc -, ha un lato insopportabile nel voler sempre avere l'ultima parola e dare la sua versione. Per essere un sedicente esperto di comunicazione sta agendo sempre peggio. Guardate come si è comportato con il Real Madrid e poi come il Psg. L'accordo con il Real era fatto, aveva dato il suo consenso e poi ha cambiato idea". Diverso il giudizio di Mbappé come calciatore: "Ha disputato una buona stagione, è un gran giocatore e forse il migliore del mondo in questo momento. Su questo non ci sono dubbi".