Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Entra sempre più nel suo vivo il calciomercato. Tra le trattative concluse e quelle in dirittura d'arrivo, la Serie A si sta dedicando all'allestimento delle prossime rose. Tutti i movimenti, i rumors e le trattative in corso della giornata (21 giugno)

10:20

"Barcellona, pronta l'offerta di 50 milioni per Brozovic"

Non c'è solo l'Arabia Saudita su Marcelo Brozovic. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano "Sport", infatti, il Barcellona sarebbe disposto a pareggiare l'offerta dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo (sui 20 milioni di euro), proponendo al centrocampista dell'Inter un triennale da 7 milioni a stagione. A Xavi infatti serve un sostituto di Busquets: il preferito era Zubimendi della Real Sociedad che però non intende scendere sotto i 60 milioni.

10:16

"Luis Suarez verso il ritiro"

Potrebbe essere giunta ai titoli di coda la carriera di Luis Suarez. Anzi, i media brasiliani ne sono praticamente certi: secondo "GZH Esportes" il Pistolero avrebbe deciso di ritirarsi dal calcio, comunicando la propria decisione alla dirigenza del Gremio, dove Suarez ha ancora un anno di contratto. Decisivi i problemi al ginocchio degli ultimi mesi. Salterebbe quindi anche un suo possibile approdo all'Inter Miami, per una reunion con Messi.

10:10

Lecce-Baroni addio: in pole c’è D’Aversa

Non ci sarà il Baroni ter sulla panchina del Lecce. Il rapporto tra il tecnico fiorentino e la società giallorossa si è infatti concluso ieri mattina. A breve il Lecce annuncerà il sostituto. Al momento in pole c'è Roberto D’Aversa che, peraltro, Corvino ebbe come calciatore quando nel 1996 era ds del Casarano in serie C. Le alternative sembrano ristrette a Leonardo Semplici, Pippo Inzaghi, e Fabio Pecchia.

10:08

Milan, il piano per arrivare a Thuram

Fiducia in casa Milan per l'arrivo di Marcus Thuram, che sarebbe un gran colpo per l'attacco rossonero. Il francese è in uscita a parametro zero dal Borussia Monchengladbach: su di lui c'era, forte, il Psg, che però ha mollato la presa dopo che la trattativa per ingaggiare Julian Nagelsmann ("main sponsor" di Thuram) è naufragata. Il Milan ha alzato la proposta a 5 milioni bonus compresi, e spera di poter convincere l'attaccante. Ma occhio alla concorrenza perché anche altre società (come il Lipsia) stanno spingendo.

10:03

Juve, l'attacco può ripartire da Milik

Milik-Juve, ci siamo: tutto definito ieri con l'accordo tra Juve e Marsiglia che oggi daranno l’annuncio ufficiale dell’operazione. Arek passa alla Juve a titolo definitivo per 6 milioni più 1 di bonus, legato alle presenze, con un ingaggio di 3,5 milioni a stagione. La spinta decisiva, insieme alla volontà del giocatore che si è pubblicamente speso con parole chiare in nome di una sua permanenza, è arrivata da Massimiliano Allegri.

9:59

Roma, pressing Pinto sulle cessioni. Kluivert ai saluti

Prosegue il conto alla rovescia verso il 30 giugno per realizzare i 28 milioni di plusvalenze necessari alla Roma. I giallorossi vogliono stringere i tempi: Tahirovic volerà in Olanda nelle prossime ore per le visite mediche all'Ajax, per Missori e Volpato i contatti con il Sassuolo sono frequenti. La loro cessione frutterà circa 10 milioni. Un’altra decina arriverà da Justin Kluivert: l’affare con il Bouernemouth è a un passo dalla chiusura.

9:51

Lazio al lavoro per Sarri: assalto a Gedson e Veerman

Sarri punta a ricostruire il centrocampo: caccia al sostituto di Milinkovic, gli altri colpi dipendono dalle uscite. Due sono i nomi caldi tra le mezzali, uno è Gedson Fernandes del Besiktas. La Lazio ha chiesto il prestito con riscatto ai turchi, la risposta è stata chiara: no. La cifra richiesta balla tra i 25 e i 30 milioni, Di nomi di mezzali ne sono spuntati tanti, ci sono indiscrezioni su Joey Veerman del PSV Eindhoven, 24 anni, 4 gol e 10 assist, interno e anche regista. LEGGI TUTTO

9:37

Derby di Manchester per Kim: Guardiola può battere lo United

Kim Min-Jae è al bivio di Manchester: il City di Guardiola fresco vicitore della Champions, o lo United? Lo United si era mosso per primo, ma a Guardiola serve un difensore che sia in grado di difendere il Treble. Il derby di Manchester è iniziato. LEGGI TUTTO

9:24

Napoli, i possibili sostituti di Kim e Osimhen

Rudi Garcia, per sostituire Kim, ha in mente Kevin Danso (25 anni a settembre): fisico bestiale (1 metro e 90), 37 presenze su 38 con il Lens. Per far muovere Osimhen, ci vorrà una montagna di euro, ma il calcio è imprevedibile. Il Napoli per non farsi prendere in cotnropiede ha già messo nei radar Hojlund, giovanissimo danese dell’Atalanta e ora, anche il suggerimento di Garcia: Jonathan Christian David. LEGGI TUTTO

9:10

Inter, Brozovic in Arabia può salvare Barella e pagare Frattesi

L’oro arabo fa vacillare anche Brozovic. Al croato, infatti, l’Al Nassr ha prospettato un ingaggio da oltre 15 milioni a stagione, quindi più del doppio di quanto percepisce dall’Inter. Ovviamente, la partenza di Brozovic spalancherebbe le porte della Pinetina a Frattesi. L’Inter, già la scorsa settimana, si è portata avanti con il Sassuolo, impostando l’operazione sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per la cifra complessiva di 35 milioni di euro. LEGGI TUTTO

