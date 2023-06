"Mbappé al Real Madrid: già fissata la data di presentazione!"

MADRID - In Spagna ormai non hanno dubbi: Kylian Mbappé sarà un nuovo giocatore del Real Madrid. Si risolverebbe così, dunque, lo scontro tra l'attaccante francese e il Psg, con il giocatore che non ha esercitato l'opzione per rinnovare il suo contratto e il club parigino che non vuole perderlo a zero alla scadenza nel 2024. I media spagnoli sono sicuri e si parla anche di un piano in cui Zidane potrebbe avere un ruolo fondamentale. Ora spuntano anche nuovi dettagli.