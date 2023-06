Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (24 giugno)

9:34

Inter: primo colpo. Arriva Thuram, Milan beffato

Marcus Thuram ha scelto l’Inter. I nerazzurri sono riusciti a sorpassare la concorrenza dei cugini rossoneri mettendo sul piatto un contratto quinquennale fino al 2028 da 5,5 milioni all'anno: ora manca solo la firma dell'attaccante francese. Nel reparto avanzato, dopo la partenza di Dzeko, Thuram si aggiunge a Lautaro Martinez, in attesa delle decisioni su Lukaku e la possibilità di vedere Correa.

9:18

Ufficiale: Busquets all'Inter Miami

Il trasferimento è diventato ufficiale: Sergio Busquets si trasferinsce all'Inter Miami, dove ritroverà l'ex compagno di squadra Leo Messi. Busquets, 34 anni, dopo una carriera trascorsa al Barcellona, approda nella Major League Soccer da svincolato, unendosi all'Inter Miami per il resto della stagione in corso e per le prossime due.

8:50

Il Napoli ha scelto Hojlund: la cifra chiesta dall’Atalanta

Il danese ha le qualità giuste per gli azzurri, piacciono anche Beto dell'Udinese e Jonathan David, del Lille. LEGGI TUTTO

8:46

Lazio su Ngonge e Zaha: Sarri sceglie la nuova ala

Contatto con il Verona per il belga: costa 10 milioni. L’esterno del Crystal Palace si svincola, chiede 4 milioni all’anno, ne servono 10 per la commissione. Due attaccanti esterni, un’ala sinistra e un’ala destra, volendo adattabili da centravanti. Uno escluderebbe l’altro. LEGGI TUTTO

8:43

La Roma si muove, sondato McKennie: la strategia di Pinto

Un texano per la Roma dei texani. Attraverso la mediazione del manager Frank Trimboli, Tiago Pinto ha contattato Weston McKennie, centrocampista della Juventus e della nazionale statunitense. Classe ‘98, reduce da un discreto Mondiale in Qatar, McKennie ha giocato gli ultimi mesi in prestito al Leeds, in Inghilterra. LEGGI TUTTO

Roma