Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Trattative concluse, in corso, appena iniziate o destinate ad arenarsi: il calciomercato ogni giorno si fa sempre più caldo. La Serie A e i club esteri lavorano all'allestimento delle rose per la prossima stagione. Movimenti ufficiali, rumors, sondaggi e trattative di oggi (26 giugno) in diretta.

Sono state programmate per giovedì le visite mediche di Timothy Weah (23), talento del Lilla con cui la Juventus ha da tempo un accordo economico per il trasferimento. All'attaccante figlio di George è stato garantito un contratto di cinque anni, mentre il suo cartellino verrà pagato circa dodici milioni di euro.

Dopo una lunga trattativa, fatta di rilanci e controproposte, l'Atalanta intravede il traguardo per Ikak Hien (24) del Verona. Nei prossimi giorni, infatti, le parti si vedranno per sistemare tutti gli ultimi dettagli, dai bonus alla possibile percentuale sulla rivendita, e chiudere l'affare sulla base di dieci milioni di euro. L'arrivo del centrale svedese permette in ogni caso ai bergamaschi di tutelarsi nell'eventualità di un addio Giorgio Scalvini (19), molto corteggiato in Serie A nonostante l'alta valutazione sui quaranta milioni. Di certo i nerazzurri faranno il possibile per vendere il turco Merih Demiral (25), ai margini del progetto di Gian Piero Gasperini (65), mentre Caleb Okoli (21) continua a piacere al Monza che proprio dall'Atalanta ha ricevuto l'ok per il passaggio di Giorgio Cittadini (21).

Con la situazione incerta di Orsolini (rinnovo o cessione?), con la possibilità di separarsi da Barrow qualora arrivassero proposte interessanti, e infine con i saluti con Soriano e Sansone, il Bologna lavora sugli esterni d'attacco. E non solo Cambiaghi dell’Atalanta e Iling-Junior della Juventus: i rossoblù lavorano anche per anche Santiago Daniel Pierotti, argentino classe 2001. Ha un contratto in scadenza con il Colon nel giugno del 2024, ma stando ai i media argentini essere impiegato rilevato pagando una clausola rescissoria da 4 milioni di euro. Ma attenzione alla concorrenza: oltre al Bologna c'è il Torino e alcuni club della Liga.

Guglielmo Vicario (26), da ieri a Londra, in queste ore sarà anche ufficialmente un nuovo portiere del Tottenham Il preferito dell'Empoli per la sua sostituzione resta Elia Caprile (21), mentre l'alternativa è rappresentata da Alessio Cragno (28).

Il Fenerbahce conta di arrivare alla stretta di mano definitiva con l'Udinese per il trasferimento di Rodrigo Becao (27). A Istanbul sono molto fiduciosi in merito all'esito positivo dell'operazione, anche se i friulani puntano a incassare una cifra superiore ai sei milioni: si discuterà, quindi, dei bonus e dell'inserimento di una percentuale sulla rivendita. Intanto l'Udinese, dopo l'accordo tra i club, attende la risposta definitiva di Lorenzo Lucca (22) del Pisa.

Trenta milioni è la cifra fissata da Rocco Commisso per la cessione di Ambrabat. E da quella cifra arriverà il finanziamento per un buona fetta di mercato in entrata della Fiorentina. Al momento però per quella cifra non si è fatto sotto nessuno, anche se sono tanti i club che hanno chiesto informazioni senza però intavolare una trattativa. La destinazione preferita di Amrabat è il Barcellona, mentre in Spagna c'è anche l'Atletico Madrid. In Premier invece c'è il Liverpool, ma in Spagna sono convinti che sarà proprio l'Atletico a puntare con decisione su Amrabat.

Tramite un comunicato ufficiale il Barcellona ha annunciato che il club e Ilkay Gundogan "hanno raggiunto un accordo per le firma del nazionale tedesco con i catalani ora che il suo contratto con il Manchester City è scaduto". Gundogan, a quanto si apprende dalla nota, "si unirà per due stagioni, fino al 30 giugno 2025, con la possibilità di rimanere per un altro anno. La sua clausola rescissoria è stata fissata a 400 milioni di euro". I dettagli della presentazione ufficiale saranno rivelati in seguito. Gundogan, 33 anni a ottobre, ha mosso i primi passi nei settori giovanili di Schalke 04 e Bochum, esordendo in Bundesliga con il Norimberga. Al Borussia Dortmund l'inizio della consacrazione, con la vittoria del campionato 2011/12. Nelle sette stagioni al City ha collezionato trofei: cinque volte la vittoria della Premier, quest'anno ha recitato un ruolo fondamentale nella conquista della Champions League.

L'arrivo di Ilkay Gundogan al Barcellona potrebbe liberare Frankie de Jong. E' quanto sostiene il quotidiano tedesco Bild, per il quale il Bayern Monaco sarebbe fortemente interessato ad aggiudicarsi il centrocampista olandese, che in Baviera ritroverebbe Matthijs de Ligt: De Jong è stato compagno di squadra dell'ex juventino ai tempi dell'Ajax.

Il Sergente si rilassa al mare con la sua famiglia. Per ora di novità dal mercato non ce ne sono e aspetta di tornare a Formello.

Gattuso, sì all’Al-Hilal: allenerà Koulibaly

L'ex tecnico di Napoli e Valencia pronto a trasferirsi in Arabia Saudita.

"Gvardiol ha comunicato al Lipsia di volere andare al Manchester City"

Secondo quanto riportato da The Sun, Josko Gvardiol ha detto chiaro e tondo alla dirigenza del Lipsia, sua attuale squadra, che la propria intenzione è unirsi questa estate al Manchester City. Secondo il Sun il club tedesco potrebbe lasciar partire il croato, messosi in luce agli ultimi Mondiali del Qatar, per non meno di 85 milioni di euro più bonus.

"Il Real Madrid resta alla finestra per Mbappé"

Real Madrid-Mbappé, non è certo finita. Secondo Marca i blancos stanno affrontando la questione "con molta filosofia". E Ancelotti condivide questa posizione: il tecnico, dopo la partenza di Benzema, ha chiesto rinforzi nel reparto avanzato, senza però spingere in particolare su Mbappé. Quest'ultimo, nelle scorse settimane, ha comunicato al Psg di non avere l'intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2024, affermando allo stesso tempo che non farà pressioni per essere ceduto. E tuttavia, il Psg deve valutare l'opzione di cederlo, per evitarne una partenza a costo zero alla scadenza. Secondo quanto riportato da Marca, l'appuntamento è al 1 gennaio 2024: da allora il Real inizierà a pensare di portare Mbappé al Bernabeu: per ora la dirigenza dei blancos assicura di non essersi mossa. Ma inevitabilmente, tra mancato prolungamento e possibile partenza del giocatore a zero, il capitolo Mbappé resterà uno dei principali del calciomercato estivo.

Salernitana, è Miretti il sogno per il centrocampo

Paulo Sousa, per la sua Salernitana, è a caccia di un palleggiatore a centrocampo. Il sogno è Miretti, della Juve, che è anche nel mirino del Genoa. Altri nomi sono Sohm (Parma), Prati (Spal, anche Sassuolo e Cagliari su di lui), Brescianini (Milan), Basic (Lazio, ma l'ingaggio oneroso è di ostacolo). In attacco il nodo è l'eventuale sostituto di Dia. Piace Nzola, con il Milan si ragiona per Colombo. E intanto si spinge con la Lazio per lo scambio Bonazzoli-Cancellieri. Per il ruolo di vice Ochoa piace il brasiliano Hugo Souza.

Gandini: "Con la cessione di Tonali il Milan può migliorare la squadra"

"Il calcio è cambiato, ci sono altre logiche e quelle che prevalgono sono quelle di una stabilità e di una solidità economico-finanziaria". Ospite a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, Umberto Gandini, attualmente preidente della Lega Basket Serie A, si è soffermato sul mercato del Milan, dove è stato dirigente nell'era Berlusconi: "Non è solo il Milan con l'operazione Tonali, entro il 30 giugno ci saranno tante altre operazioni grazie alla manna che sta arrivando dall'Arabia che sta salvando tante squadre in Europa con alcune offerte di mercato non ipotizzabili. Con Tonali, il Milan si metterà in condizioni di stabilità, cercando poi di migliorare la squadra a partire dal primo luglio". Gandini è anche ex dirigente della Roma e parla così di Mourinho: "L'ho conosciuto quando allenava l'Inter, è stato molto divisivo in quel periodo, ma ha portato un grandissimo risultato sportivo con il Triplete. È una persona gradevolissima, preparata ed è stata la scelta giusta al momento giusto per i Friedkin, ha dato entusiasmo e coesione. È sicuramente una figura ingombrante, un personaggio con cui devi lavorare quotidianamente, a Roma ha trovato l'ambiente ideale".

Cagliari, telenovela Nandez

Come ogni estate dal suo arrivo l'uruguaiano sembra sempre sul punto di lasciare. Una eventuale trattativa si può aprire intorno agli 8-10 milioni, tenendo presente che senza un rinnovo a breve, Nandez potrebbe andar via il prossimo giugno senza contropartita economica per il Cagliari. Un ruolo chiave potrebbe essere quello di Ranieri, che ha creato con Nandez un rapporto speciale: questa potrebbe essere la soluzione per trattenere l'uruguaiano.

Osimhen, incognita futuro: tra rinnovo col Napoli e mezza Europa in fila per lui

Il futuro di Victor è il primo passo per continuare a sognare per Aurelio De Laurentiis. I club esteri attendono sviluppi: Real, Psg e United in agguato. Anche il Liverpool ci prova ma è fuori dalla Champions.

Fiorentina su Dia: ma non è escluso che arrivi con Nzola

Boulaye Dia è il nome caldo per l'attacco della Fiorentina. Ma la trattativa non è semplice. Intanto va atteso il riscatto da parte della Salernitana al Villarreal; e poi manca ancora l'intesa tra i due club per il trasferimento a Firenze del senegalese. Difficile aggirare la clausola da 25 milioni: il budget della Fiorentina si aggira sui 20, mentre l'opzione di inserire Cabal nella trattativa non ha riscosso l'entusiasmo del brasiliano. Negli ultimi giorni, poi, Jovic è nel mirino del Galatasaray: a quel punto Nzola potrebbe essere un nome valido per la sostituzione.

Inter, la tradizione degli svincolati: da Asamoah a Thuram

Con l'imminente arrivo del francese diventano 7 gli arrivi “a zero” in cinque anni