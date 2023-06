Diretta calciomercato: segui tutte le trattative del 27 giugno LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (27 giugno).

9:24

Sogno Berardi Sarri chiede a Lotito di provarci

Sarri aspetta di incontrare Lotito e insiste per Berardi. Chiederà al presidente di tentare un assalto da missione impossibile. Si vedranno a breve, da ieri Lotito non è più impegnato con le regionali del Molise, è ora che si concenti sul mercato. Non è più solo presidente, è anche diesse ad interim in attesa di nominarne uno (Angelo Fabiani), sempre che lo faccia. Per Berardi non c’è mai stata un’offerta ufficiale della Lazio al Sassuolo, mai sono arrivate conferme da Carnevali. Che Berardi sia il sogno di Mau per l’attacco non ci piove. Il problema principale è rappresentato dai costi, non è l’unico. Berardi, ecco la novità, non è convinto della destinazione. Sarri spera comunque in un tentativo per convincere lui e il Sassuolo. Sul costo di Berardi ci sono varie versioni. Lo sconto di 10 milioni, da 30 a 20, è ipotetico. La richiesta di Carnevali si attesterebbe sempre sui 30 milioni. Con l’inserimento di una contropartita (Cancellieri?) il prezzo potrebbe scendere a 25 milioni, sempre che sia accettata. E’ un’operazione da circa 50 milioni considerando l’ingaggio di Berardi: almeno 3 milioni per 4-5 anni. E’ un’operazione a fondo perduto per un giocatore di valore, ma ormai di 29 anni (li compirà ad agosto), non rivendibile alle stesse cifre. E’ l’inquietudine che anima Lotito. Sarri e il presidente devono vedersi per definire le strategie finali. Berardi è una richiesta, ad oggi resta un sogno complicato.

9:11

Napoli, un 10 per Rudi Garcia: occhi su Rodri del Betis

Il richiamo della Liga ha lasciato vacillare il Napoli spesso, c’è un elenco niente male dell’era De Laurentiis, che ha deciso di tornarci, perché la qualità merita e c’è sempre un buon motivo per provarci: Rodri Sanchez è un ragazzino ancora (23), al Betis di Siviglia è esploso, ora è con l’Under all’Europeo. LEGGI TUTTO

9:03

L’Inter fa cassa con Onana: vale 60 milioni, c’è lo United

Quello dell’Inter sarà un mercato di incastri. E, come si era abbondantemente capito, tutto dipenderà dalle uscite. Che dovranno coprire gli acquisti. «Costo zero», è stato detto e ripetuto. Ma, attenzione, in realtà quanto incassato non verrà completamente investito nel rafforzamento della rosa. LEGGI TUTTO

8:53

Milan, arriva il portiere: Sportiello

La rivoluzione del Milan è cominciata dalla porta. Stamattina Marco Sportiello si sottoporrà a visite mediche con il club rossonero dopo aver concluso il contratto con l’Atalanta. Il portiere 31enne aveva strappato già a gennaio un accordo con il Milan, che ora può contare su un secondo di lusso. Mike Maignan ha le spalle coperte perché dietro ha quasi un titolare. Sportiello infatti nella scorsa annata aveva cominciato da secondo di Musso per poi prendere il posto nella fase conclusiva della stagione. Stamattina il passaggio alla clinica La Madonnina prima dell’ufficialità. Con i rossoneri firmerà un contratto biennale.

8:48

Chiesa e la Juve al bivio: quattro inglesi in vantaggio, oltre a Psg e Bayern

Chiesa non è più al centro del villaggio bianconero. O almeno non lo è nella misura in cui è entrato ormai chiaramente nella lista dei sacrificabili sul mercato. LEGGI TUTTO

8:44

Attento Mourinho, Dybala tenta i soliti sauditi

Leonardo Spinazzola riflette molto seriamente, mentre Paulo Dybala scruta il telefonino e le mappe per capire se davvero qualcuno stia cercando di portarlo via da Roma. LEGGI TUTTO

Roma