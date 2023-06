Empoli, addio a Vicario: ufficiale il passaggio al Tottenham

Vicario, il comunicato dell'Empoli

"Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Tottenham Hotspur Football Club per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Guglielmo Vicario. A Guglielmo va il grandissimo ringraziamento della società azzurra per quanto fatto con la nostra maglia e l’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della sua carriera", ha scritto l'Empoli in una nota.