"Real Madrid, se non arriva Mbappé l'idea è Vlahovic"

MADRID - Secondo il quotidiano spagnolo Sport, il Real Madrid si starebbe guardando intorno dopo l'addio di Karim Benzema . La priorità dei Blancos sarebbe, prima di tutto, capire se il Psg metterà o meno sul mercato Mbappè qualora il giocatore confermi di non voler esercitare l'opzione di rinnovo fino al 2025 . In caso il francese resti ai parigini però, l'alternativa degli spagnoli potrebbe essere Dusan Vlahovic ...

Real Madrid, se salta Mbappè occhi su Vlahovic

Se alla fine Mbappé restasse al Psg, il Real Madrid proverebbe a prendere Dusan Vlahovic. La Juve, visto il momento economico complicato, potrebbe sacrificare un big e valutare l'attaccante serbo fra i 70 e gli 80 milioni di euro. Cifra che però i Blancos non vorrebbero investire visto che la prossima estate potrebbero andare all'assalto di Haaland o dello stesso Mbappé. Ecco allora che si potrebbe trovare una soluzione buona per tutti: le Merengues preleverebbero Vlahovic in prestito oneroso senza diritto di riscatto ma accollandosi l'ingaggio permettendo così ai bianconeri di avere il tempo di sistemare i conti, alleggerendo il monte salariale.