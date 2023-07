Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (4 luglio).

9:09

Londra capitale del calciomercato: Juve, Roma e le milanesi sul Tamigi

La Serie A chiama, Londra risponde. E se l’input parte dalla City del calcio verso l’Italia, ecco che il canale si apre allo stesso modo prontamente. Un filo doppio lungo il quale scorrono relazioni, trattative, intrecci. LEGGI TUTTO

8:47

La Roma aspetta Frattesi, Pinto può alzare l'offerta: i dettagli

Tutti parlano del suo futuro, Davide tiene acceso il telefono ma intanto si dà da fare. Come? Godendosi le vacanze in Sardegna insieme alla fidanzata, gli amici e la famiglia, ma anche allenandosi per farsi trovare pronto per la sua prossima squadra. LEGGI TUTTO

8:39

Lazio, per la fascia spunta l'idea Politano

Berardi è il sogno innegabile di Sarri come altrettanto nette sono state le risposte del Sassuolo (nessuna trattativa) e le conferme trapelate da Formello: costa troppo per essere avvicinato ancor prima di approfondire il discorso legato al gradimento di Mimmo e alle possibili concorrenti. LEGGI TUTTO

8:36

Cagliari, ufficiale: Aresti ha rinnovato

Simone Aresti rinnova con il Cagliari fino al 30 giugno 2024. Per l'estremo difensore sarà la sesta stagione in rossoblù. A dare l'annuncio il club sardo con una nota sui propri canali societari. "Sardo, fortemente legato all’Isola, con il Cagliari sempre nel cuore: Aresti è cresciuto nel Settore giovanile rossoblù sino all’esordio in prima squadra, il 27 maggio 2007, prima tappa di una lunga carriera che lo ha portato poi a vestire le maglie di Pistoiese, Alghero, Savona, Pescara, Ternana e Olbia. Rientrato alla base nell’estate 2018, in questi anni è diventato punto di riferimento dello spogliatoio, autentico professionista capace di mettere tutta la sua esperienza al servizio del gruppo e trasmettere ai compagni i valori del Club. Molto più di una figura carismatica, quando chiamato in causa ha sempre dimostrato in campo tutta la sua affidabilità. La Serie A riconquistata, una nuova stagione da vivere insieme: complimenti, Simone!".

8:25

Watford, ufficiale il colpo Shevchenko: è il figlio dell'ex Milan

Shevchenko jr è pronto a debuttare in Championship, la Serie B inglese: si tratta di Kristian, sedicenne figlio di Andrij e pronto a iniziare la sua carriera da professionista nel Watford. LEGGI TUTTO

8:22

Lazio, futuro Milinkovic: il piano di Lotito prende forma

Milinkovic si gode il mare e la sua piccola Irina. Papà a tempo pieno in vacanza aspettando di ripartire con la nuova stagione. LEGGI TUTTO

8:19

Inter scatenata, svelato il piano mercato: le mosse a centrocampo e non solo

Meno due. Con l’ufficializzazione del passaggio di Brozovic all’Al Nassr, avvenuta ieri pomeriggio, infatti, l’Inter si ritrova con soli 4 centrocampisti in rosa. Vale a dire Çalhanoglu, che occuperà definitivamente la cabina di regia, lasciata dal croato, Barella e Mkhitaryan, più Asllani. LEGGI TUTTO

