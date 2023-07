Benfica, ufficiale: torna Di Maria dopo 13 anni

LISBONA (Portogallo) - Il colpo era nell'aria ma adesso è ufficiale: Di Maria è un giocatore del Benfica. Chiusa la parentesi alla Juventus, l'argentino, fresco campione del mondo, ha firmato per il club di Lisbona da parametro zero. Per lui si tratta di un ritorno: la sua carriera in Europa era iniziata al Benfica per poi svilupparsi tra Real Madrid, Manchester United, Psg e infine Juventus. Di Maria, dunque, torna "a casa" dopo 13 anni.