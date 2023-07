Nainggolan a San Marino, lui sbotta: "Sono tutte str..."

Dopo l'amara retrocessione con la Spal, avventura che aveva intrapreso soprattutto per dare una mano al suo amico Daniele De Rossi (poi esonerato), Radja Nainggolan è sul mercato degli svincolati, senza squadra e contratto. Secondo Nieuwsblad il centrocampista non ha nessuna intenzione di smettere con il calcio giocato. Aspetta solo di tornare in campo. Alcuni rumors lo avevano dato vicino alla firma con La Fiorita, storico club di San Marino, ma Nainggolan ha smentito qualsiasi tipo di trattativa dicendo: "Sono tutte str...".