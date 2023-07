"L'incredibile stipendio che Mbappé chiede al Real per lasciare il Psg"

MADRID (SPAGNA) - La telenovela Mbappé accende l'estate del calciomercato e dopo l'ultimatum del Psg ("Se vuole restare deve rinnovare, non possiamo perdere a zero il calciatore più forte del mondo" ha detto il presidente Nasser Al-Khelaifi) dalla Spagna iniziano a 'fare i conti' in vista del suo possibile acquisto da parte del Real Madrid .

Mbappé, l'esorbitante richiesta al Real

Deciso a non prolungare il contratto in scadenza nel 2024, l'attaccante francese potrebbe dunque vestirsi di 'Blanco' già quest'estate senza aspettare di farlo tra un anno da svincolato. Altissimo però l'ingaggio che chiederebbe per lasciare in anticipo il Paris Saint-Germain: "Vuole 50 milioni euro netti a stagione - rivela 'Ok Diario' - mentre dal Bernabeu gliene offrono 40". Sempre secondo il quotidiano spagnolo l'affare Mbappé costerebbe invece al Real "qualcosa come 300 milioni di euro: 200 milioni al Psg ai quali aggiungere il 'premio' a Mbappé per compensare i soldi a cui rinuncerebbe lasciando i campioni di Francia (i 72 milioni lordi di ingaggio della prossima stagione - secondo quanto riportato la scorsa estate da 'Le Parisien' - più 80 milioni lordi come tranche di un 'premio fedeltà' pattuito al momento dell'ultimo rinnovo, ndr)".